Die Genossenschaften von Extremadura beziffern die Produktionskosten pro Tonne Tomate für die Industrie in der Region auf 138 EUR. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die in der Region von dem Verband Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura durchgeführt wurde. Sie stützt sich dabei auf die Daten der letzten Saison, in der 1,5 Millionen Tonnen geerntet wurden. Bildquelle:...

