Am Freitag kündigte die Bank of Japan (BoJ) einen ungeplanten Ankauf von japanischen Staatsanleihen (JGB) im Wert von 1,85 Billionen JPY an. Die wichtigsten Details BoJ kauft 500 Mrd. JPY für 1-3 Jahre 575 Mrd. JPY 3-5 Jahre 575 Mrd. JPY 5-10 Jahre 200 Mrd. JPY 25+ Jahre. Marktreaktion Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts konsolidiert der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...