Die Division Power Conversion, ehemals Lineage Power, wurde von ABB im Rahmen der 2018 erfolgten Akquisition von GE Industrial Solutions übernommen und ist nicht Teil des Kerngeschäfts von ABB.Zürich - Der Technologiekonzern ABB hat für die Division Power Conversion einen Käufer gefunden. Verkauft wird der Bereich für 505 Millionen US-Dollar ABB in bar die taiwanesische AcBel Polytech Inc. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen. ABB erwartet sich aus dem Verkauf einen geringen nicht-operativen Buchgewinn, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

