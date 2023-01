Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,29 Prozent auf 11'291,50 Punkte.Zürich - Zum Wochenschluss ziehen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich an. Der Leitindex SMI dürfte eine insgesamt durchwachsene Woche damit am Ende nahezu unverändert beenden. Die ersten beiden Börsenwochen 2023 hatte er zugelegt. Die letzten Tage hätten gezeigt, dass die Volatilität an den Aktienmärkten derzeit wieder erhöht sei, kommentiert die Graubündner Kantonalbank.

