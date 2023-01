Die vertikal installierten, bifazialen Photovoltaik-Module von Next2Sun sollen in der britischen Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Das hat das Unternehmen mit dem Projektentwickler TEP Renewables vereinbart. Der internationale Erneuerbare-Energien-Entwickler TEP Renewables Ltd. und die Next2Sun Mounting Systems GmbH aus Dillingen an der Saar kooperieren beim Ausbau von Agri-Photovoltaik in Großbritannien. TEP Renewables entwirft und baut Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. ...

