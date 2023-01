Mit dem Projekt Pike Solar im US-Bundesstaat Colorado realisiert Juwi den bisher größten Photovoltaik-Solarpark der Unternehmensgeschichte. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Vor den Toren von Colorado Springs am östlichen Rand der Rocky Mountains werden in den nächsten Monaten 414.000 Solarmodule auf einer Fläche von rund 530 Hektar installiert. Derzeit richtet man die Fläche her und installiert bereits die ersten Gestelle. Während der Bauphase sollen voraussichtlich bis zu 350 Mitarbeiterinnen ...

