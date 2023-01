Kathrin Braunwarth übernimmt die Leitung des Ressorts «Data, Technology & Innovation».Winterthur - Kathrin Braunwarth übernimmt die Leitung des Ressorts «Data, Technology & Innovation» und wird Mitglied der Geschäftsleitung der AXA Schweiz. Sie stösst von der deutschen «Versicherungskammer» zum grössten Schweizer Versicherer und folgt auf Andreas Maier, der Ende September 2023 in Pension geht. Kathrin Braunwarth bringe grosse Erfahrung in der IT und im Versicherungswesen mit...

