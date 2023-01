Der EuroStoxx50 steigt am Freitagmittag um 0,68 Prozent auf 4121,80 Punkte.Paris / London - Nach den Verlusten am Vortag steuern die europäischen Börsen auf ein versöhnliches Wochenende zu. Der EuroStoxx 50 stieg am Freitagmittag um 0,68 Prozent auf 4121,80 Punkte. Der französische Cac 40 verzeichnete ein Plus von 0,79 Prozent auf 7006,80 Punkte, während der britische FTSE 100 mit 0,37 Prozent Plus auf 7775,78 Zählern nur minimal zulegte. Das Geschäft war aber verhalten.

