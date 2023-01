Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft. Bereiche ausserhalb des Kerngeschäfts sollen stärker betroffen sein.Mountain View - Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche hat der Google-Mutterkonzern Alphabet tausende Arbeitsplätze gestrichen. Weltweit werden rund 12'000 Jobs wegfallen, wie Firmenchef Sundar Pichai am Freitag in einem Blogbeitrag schreibt. Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft. Bereiche ausserhalb des Kerngeschäfts sollen demnach stärker betroffen sein. Mitarbeitende in den USA...

Den vollständigen Artikel lesen ...