Das Euro/Franken-Paar bewegt sich bei einem Stand von zuletzt 0,9959 wieder langsam in Richtung Parität.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0820 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich bei einem Stand von zuletzt 0,9959 wieder langsam in Richtung Parität, unter die er Mitte der Woche wieder gefallen war, nachdem er die Marke zuvor erstmals seit Sommer passiert...

