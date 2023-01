Baden-Baden - Das Schlager-Duo "Fantasy" steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Martin Hein und Fredi Malinowski führen mit "Mitten im Feuer" bereits zum sechsten Mal die Hitliste an. Auf Platz zwei folgen "Beyond The Black" mit ihrem gleichnamigen Album. Die "Fantastischen Vier" erreichen mit "The Liechtenstein Tapes", einer Zusammenstellung von 15 Studio-Neuaufnahmen, den dritten Rang. Die Single-Charts führen weiterhin Ayliva und Mero mit "Sie weiß" an.



Dahinter folgt Miley Cyrus mit "Flowers" an zweiter Stelle. Raye und "070 Shake" erreichen mit "Escapism" Platz drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de