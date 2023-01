Am 04. Januar morgens um 7:00 Uhr hatten wir auf der RuMaS-Website getitelt: "Alibaba vor neuem Kaufsignal!" Im Text hatten wir unter anderem geschrieben: "Nach den starken Kursgewinnen seit dem Tief am 24. Oktober mit Kursen unter 60,00 USD könnte es natürlich zunächst Gewinnmitnahmen geben, aber die Alibaba-Aktie ISIN: US01609W1027 hat gerade erst ein frisches Kaufsignal geliefert und das nächste Kaufsignal deutet sich schon an. Auf jeden Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...