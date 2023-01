Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat seinen Zeitplan für die Cannabis-Legalisierung in Deutschland bekräftigt. Sein Ministerium werde im ersten Quartal des Jahres eine "sehr gute Lösung" vorlegen, sagte er der "Rheinischen Post".



Er habe "keinerlei Grund, an diesem Zeitplan zu zweifeln." Lauterbach sei sich zudem sicher, dass die EU für dieses Vorgehen grünes Licht geben werde. Im Oktober des vergangenen Jahres gab die Bundesregierung bereits die Eckpunkte der teilweisen Entkriminalisierung von Cannabis bekannt. Demnach soll die Droge in lizenzierten Geschäften zu "Genusszwecken" an Erwachsene verkauft werden dürfen.



Ebenfalls soll auch der private Anbau von bis zu drei Pflanzen erlaubt werden.

