Defence Therapeutics ISIN: CA24463V1013 zeigt seit Oktober einen Aufwärtstrend, der zuletzt immer steiler wurde und hat jetzt etwa die Kurse erreicht, die man vorher im Frühjahr 2022 sehen konnte. Wer den steilen Anstieg auch in seinem Depot mit dieser Aktie hat, sollte natürlich die Gewinne nicht nur laufen lassen, sondern auch an eine gute Absicherung denken. Am 01. Januar hatten wir unseren Kunden unsere spekulative Favoriten 2023 zugeschickt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...