Die Aktien der zweitgrößten österreichischen Bank setzen ihren Mitte 2022 begonnenen Aufwärtstrend fort. Am Freitag gab es noch einmal einen Tagesgewinn von plus 1,84 Prozent und die Raiffeisenbank International ISIN: AT0000606306 steht jetzt bei 17,18 Euro. Die Aktie wurde den Abonnenten mit 13,20 Euro und 15,00 Euro zum Einstieg vorgeschlagen und das sind bis jetzt 30 und 14,50 Prozent Aktiengewinn. Im Express-Service hatten wir in unserer Stellungnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...