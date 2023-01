Frankfurt/Main - Der DAX ist am Montagmorgen freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr standen rund 15.050 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal - 0,1 Prozent mehr als bei Freitagsschluss.



Aktien von Zalando, Infineon und Porsche waren zu Beginn besonders gefragt. "Die europäischen Börsen profitieren heute vom starken Freitag an der Wallstreet", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners den Wochenstart. Anleger dürften hoffen, dass das Unterschreiten der 15.000 Punkte nur ein kurzes Intermezzo war. "Der Optimismus ist zurück auf dem Parkett", so Altmann.



Diese Woche nimmt die Berichtssaison richtig Fahrt auf. Mit zu vielen und zu großen Enttäuschungen könnte der aktuellen Rally aber ganz schnell auch wieder der Treibstoff ausgehen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0895 US-Dollar (0,26 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9179 Euro zu haben.

