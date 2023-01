Um 11:18 liegt der ATX TR mit +0.64 Prozent im Plus bei 7003 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.94% auf 28.85 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +1.70% auf 155.6 Euro und Zumtobel mit +1.54% auf 7.24 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15035 ( -0.39%, Ultimo 2022: 13923, 7.98% ytd). - News zu Pierer Mobility, Voquz Labs, EVN, Research zu ATX, SBO, voestalpine- Uniqa vs. FACC und Erste vs. Immofinanz im Aktienturnier Semifinale- Nachlese: Magnus Brunner, Stock3, S&P 500, Kambis Kohansal Vajargah, Aufsteiger Reinhold Pfeifer- Kurze zu Wolford- Unser Robot sagt: VIG, Kapsch, EVN und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 3. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria- Österreich-Depots: Addiko Bank ...

