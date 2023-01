Als eine von nur zwei Firmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist ti&m in den Digital Banking Engagement Platform Landscape Report aufgenommen worden.Zürich - Als eine von nur zwei Firmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist ti&m in den Digital Banking Engagement Platform Landscape Report aufgenommen worden. ti&m wurde von Forrester im Digital Banking Engagement Platforms Landscape Report Q1 2023 als einer von 38 anerkannten Anbietern aufgeführt. ti&m findet sich im Marktsegment der mittleren Anbieter mit geografischem Fokus auf den europäischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...