Der Euro ist am Montag erstmals seit letztem Frühjahr über 1,09 US-Dollar gestiegen. Am Morgen war der Euro zeitweise bis auf 1,0927 Dollar geklettert.Frankfurt - Der Euro ist am Montag erstmals seit letztem Frühjahr über 1,09 US-Dollar gestiegen. Am Morgen war der Euro zeitweise bis auf 1,0927 Dollar geklettert. Dies war der höchste Stand seit April 2022. Bis zum Mittag fiel der Euro etwas zurück und kostet aktuell 1,0875 Dollar. Auch zum Franken zeigt sich der Euro fest. Das bisherige Tageshoch lag bei 1,0032. Vor knapp zwei Wochen hatte das...

