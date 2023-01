In der Schweiz hat das Unternehmen mittlerweile 5700 Partner und die TGTG-App wurde bisher hierzulande rund 2 Millionen Mal heruntergeladen.Zürich - Too Good To Go will alle Menschen für den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung inspirieren und befähigen. 7 Millionen Mahlzeiten wurden bisher schweizweit via Too Good To Go gerettet, alleine im 2022 waren es rund 2.5 Millionen. In der Schweiz hat das Unternehmen mittlerweile 5700 Partner und die TGTG-App wurde bisher hierzulande rund 2 Millionen Mal heruntergeladen.

