Der Dow Jones Industrial steigt im frühen Handel um 0,45 Prozent auf 33 526,14 Punkte.New York - Die US-Börsen haben am Montag an ihre Erholungsgewinne vom Freitag angeknüpft. Stützend wirkten Börsianern zufolge jüngste Äusserungen des für eine straffe geldpolitische Haltung bekannten Fed-Direktors Christopher Waller. Dieser habe am Freitag gesagt, dass die Zinspolitik inzwischen «fast ausreichend restriktiv» sei und sich für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen ausgesprochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...