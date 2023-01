HHLA International wird mit FERNRIDE ein Pilotprojekt für hochautomatisierte und elektrische Containerlogistik am HHLA TK Estonia Terminal in Tallinn gestartet. Ziel des Vorhabens ist es, Lösungen für die schrittweise Automatisierung von Lkw in der Praxis zu entwickeln. In Tallinn wollen die Partner schrittweise eine die Automatisierung von Lkw vorantreiben. © FERNRIDE HHLA...

Den vollständigen Artikel lesen ...