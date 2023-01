Im Express-Service vom 05. Januar hatten wir getitelt "Klöckner-Aktie mit starkem Kaufsignal!" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: "Gelingt der Anstieg über 10,00 Euro, lautet das aus der Seitwärtsbewegung ableitbare Kursziel 12,00 Euro. Blauäugigkeit ist aber fehl am Platz, denn das charttechnische Kursziel wird wahrscheinlich nur dann erreicht, wenn es keinen Einbruch an den Märkten gibt. Mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...