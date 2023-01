Männer verlassen Berufe, wenn der Frauenanteil zu hoch wird. Das zeigt eine neue Studie der Universität Zürich.Zürich - Männer verlassen Berufe, wenn der Frauenanteil zu hoch wird. Das zeigt eine neue Studie der Universität Zürich. So könne die Existenz typischer Männer- und Frauenberufe erklärt werden. Mit diesen neuen Erkenntnissen würde die gängige Annahme in Frage gestellt, dass Frauen und Männer wegen unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen verschiedene Berufe wählen, hiess es in der kürzlich im...

Den vollständigen Artikel lesen ...