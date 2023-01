Angesichts der fortgeschrittenen Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte stieg das Open Interest am Montag zum dritten Mal in Folge, diesmal um rund 6,2K Kontrakte. Das Volumen folgte diesem Trend und stieg um rund 34,2K Kontrakte, womit die unregelmäßige Aktivität auch in dieser Sitzung anhielt. Gold: Sofortiger Aufwärtstrend bei $2000 Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...