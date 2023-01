Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten schrumpfte am Montag um rund 2,1K Kontrakte, nachdem es zwei Tage in Folge gestiegen war, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. Das Volumen stieg stattdessen um rund 121,3K Kontrakte und machte zwei aufeinanderfolgende tägliche Pullbacks wett. Erdgas: Unmittelbar nach unten geht es auf $3,00 Die Erdgaspreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...