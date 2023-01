Finanzinvestoren erwerben zwei PV-Parks von BayWa in Großbritannien. Sie erreichen eine Leistung von 110 MW. Die BayWa re AG veräußert zwei im Bau befindliche Photovoltaik-Parks in Großbritannien an institutionelle Investoren. Wie die Münchener mitteilten, handelt es sich um die Projekte Bracks und Scurf Dyke. Beide erreichten eine installierte Spitzenleistung von zusammen 110 Megawatt (MW).Der Verkauf des 30 MWp-Solarprojekts Bracks in Cambridgeshire ist ferner die zweite Zusammenarbeit mit dem ...

