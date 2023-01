Die Partner profitieren von einem neuen griechischen Gesetz zur Verkürzung der Genehmigungszeiten. Das Land will durchschnittlich 1,3 Gigawatt Photovoltaik-Leistung pro Jahr zubauen.Der Investment- und Assetmanager KGAL und der Projektentwickler und Generalunternehmer Pfalzsolar gehen ein Joint Venture für die Entwicklung und den Bau zweier Solarparks in Griechenland ein. Das Projekt Evros (95 Megawatt) entsteht im Norden, das Projekt Volos (81 Megawatt) im Zentrum des Landes. Beide Anlagen sind Bestandteil des Artikel-9-Impact-Fonds KGAL ESPF 5. Griechenland hat in jüngster Zeit eine Reihe von ...

