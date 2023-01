Nach einem Rückschlag in der vergangenen Woche und einer darauf erfolgten Erholungsbewegung geht es am Dienstag wieder leicht abwärts.New York - Das Auf und Ab am US-Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einem Rückschlag in der vergangenen Woche und einer darauf erfolgten Erholungsbewegung geht es nun wieder leicht abwärts. Zahlreiche Unternehmensnachrichten werden von Anlegern negativ beurteilt. Stimmungsdaten aus der US-Industrie und dem Dienstleistungssektor wirken sich aktuell indes kaum aus.

