Nach monatelanger Debatte hat sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz durchgerungen, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.Berlin - Nach monatelanger Debatte hat sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Kanzler Scholz durchgerungen, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Auch die Verbündeten wollen offenbar mitziehen. Aus den USA könnten Abrams-Panzer kommen. Dies berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» am Dienstagabend. Die Entscheidung ist gefallen: Deutschland wird Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die...

