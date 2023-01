In Madagaskar begann die Litschi-Kampagne 2022/23 etwas später als die vorangegangene Saison, mit dem offiziellen Erntebeginn am 22. November 2022. Rund 14.280 Tonnen wurden an ihren wichtigsten Zielort, den europäischen Markt, exportiert. Dies bedeutet einen leichten Rückgang (-1,99 %) gegenüber den 14.570 Tonnen der vorangegangenen Saison. Bildquelle: Shutterstock.com Der...

