Die Tahiti-Zitrone ist die am dritthäufigsten exportierte Frucht Kolumbiens. Von Januar bis November 2022 exportierte das Land 48.272 Tonnen Früchte im Wert von 76,6 Millionen USD, was laut Procolombia einem Anstieg von 32 % in der Menge und 66 % im Wert im Vergleich zu dem Vorjahr entspricht. Bildquelle: Shutterstock.com In dem untersuchten Zeitraum beliefen sich die Verkäufe...

