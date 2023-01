Der seit 9 Jahren amtierende CEO Norbert Klapper will sich neuen Herausforderungen stellen und wird die Gruppe verlassen.Winterthur - Bei Rieter kommt es zu einem Wechsel an der operativen Konzernspitze. Der seit 9 Jahren amtierende CEO Norbert Klapper will sich neuen Herausforderungen stellen und wird die Gruppe verlassen. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat den ehemaligen Schindler-Chef Thomas Oetterli ernannt. Der neue Rieter-CEO war viele Jahre für den Aufzugskonzern Schindler tätig. Zuletzt von 2016 bis...

