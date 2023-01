Armbruster übernimmt die CEO-Funktion von Jérôme Gilg, der nach einer 20-jährigen Laufbahn in der Maus Frères-Gruppe - davon vier Jahre als CEO von Manor - die Führung abgibt.Basel - Per 1. Februar 2023 kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze der grössten Schweizer Warenhausgruppe Manor. Roland Armbruster übernimmt die CEO-Funktion von Jérôme Gilg, der nach einer 20-jährigen Laufbahn in der Maus Frères-Gruppe - davon vier Jahre als CEO von Manor - die Führung abgibt. Roland Armbruster war zuletzt CEO bei Gruppo Coin und hat über 20 Jahre Erfahrung im...

