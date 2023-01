FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13500 (12500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HIKMA PHARMA TARGET TO 1650 (1350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 160 (272) PENCE - BERENBERG CUTS NICHOLS PRICE TARGET TO 1100 (1325) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 590 (570) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS PETERSHILL PARTNERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 220 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS EXPERIAN TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2900 (3250) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 240 (265) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 240 (265) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 920 (960) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1390 (1250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2980 (2910) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 610 (570) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 22 (20) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 660 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 76 (73) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 490 (460) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 98 (97) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS DR, MARTENS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 140 (320) PENCE - HSBC RAISES EASYJET TO 'BUY' - PRICE TARGET 630 PENCE - JEFFERIES RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 6200 (5500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 385 (340) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/SOCGEN CUTS HAMMERSON TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 18.7 (20.2) PENCE - SOCGEN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1900 (1575) PENCE - 'HOLD'



- JEFFERIES RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 700 (610) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

