Das zu einem Konzern aus Saudi-Arabien zählende PV-Unternehmen FRV aus Spanien will in Deutschland Fuss fassen. Es plant den Aufbau von 2 GW Photovoltaik. Die zur saudischen Abdul Latif Jameel Energy zählende Fotowatio Renewable Ventures (FRV) aus Spanien plant den Aufbau des Geschäftes mit Photovoltaik in Deutschland. Wie FRV mitteilte, ist das Unternehmen auf die Entwicklung von Solarparks und Großbatterien spezialisiert. Es plant in den nächsten vier Jahren einen Ausbau von 2 Gigawatt (GW). Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...