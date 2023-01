Der Weinbau kann sich mit Agri-PV-Systemen gegen schädliche Einflüsse des Klimawandels schützen. Anbieter GridParity bietet entsprechende Systeme an. Die Agri-Photovoltaik (Agri-PV) kann für den Weinbau in Deutschland eine vorteilhafte Lösung sein. Das analysiert der PV-Dienstleister GridParity. So sei der durch den Klimawandel verursachte Temperaturanstieg im Weinbau bereits deutlich zu spüren. Die Vegetationsperiode der Pflanzen, der Austrieb und die Rebblüte verlagerten sich tendenziell früher ...

