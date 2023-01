Der Zuger Krypto-Finanzdienstleister kündigt organisatorische Anpassungen und einen Abbau bei den Mitarbeitenden an.Zug - Der Zuger Krypto-Finanzdienstleister Bitcoin Suisse bekommt die derzeitige schwierige Lage an den Kryptomärkten ebenfalls zu spüren. Er kündigt nun organisatorische Anpassungen und einen Abbau bei den Mitarbeitenden an. Gleichzeitig kommt es zu einer Reihe von Veränderungen in der Geschäftsleitung. Die «aktuell herausfordernde, volatile Marktlage» zwinge auch Bitcoin Suisse dazu...

Den vollständigen Artikel lesen ...