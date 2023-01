Die Almeco-Group, Hersteller von Tinox-Absorbern, hat eine hochselektive Beschichtung für unverglaste Solarkollektoren entwickelt. Nach ersten Pilotprojekten gibt es nun die erste kommerzielle Großanlage an einer Industriehalle in den USA. Absorber mit der patentierten "Tinox Outdoor"-Beschichtung können, so der Hersteller, ohne eine zusätzliche transparente Abdeckung schnell und einfach an der Fassade installiert werden. Das Unternehmen hat den Schichtaufbau speziell für diese Anwendung bei Industrie- ...

