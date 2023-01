AgroFresh Solutions Inc. hat seine Teilnahme an der Fruit Logistica, in Berlin, vom 8. bis 10. Februar angekündigt. Als globaler Innovator in Agrartechnologie und Marktführender in dem Segment nach der Ernte von Frischprodukten wird AgroFresh eine breite Palette von Frische-Lösungen und digitalen Technologien vorstellen, die die Qualität verbessern und die Haltbarkeit von...

Den vollständigen Artikel lesen ...