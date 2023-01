Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten schrumpfte um fast 2.000 Kontrakte, nachdem es am Dienstag drei Mal in Folge gestiegen war, wie vorläufige Daten der CME Group zeigen. Stattdessen stieg das Volumen den zweiten Tag in Folge und liegt nun bei rund 42.800 Kontrakten. Gold: Rallye hat noch Luft nach oben Der Goldpreis hat am Dienstag ein neues ...

