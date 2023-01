Der US-schweizerische Doppelbürger verfügt über mehr als zehn Jahre Führungserfahrung auf C-Level-Ebene in KMU und Grossunternehmen in der Schweiz, der EU und den USA.Zürich - Der erfahrene Brancheninsider tritt an, um die Entwicklung der Swiss E-Mobility Group (SEMG) zu einem europaweit führenden E-Mobilitäts-Unternehmen weiter voranzutreiben. Zudem wird er die Expansion des grössten Schweizer E-Bike-Retailers m-way nach Deutschland begleiten. Ebenfalls haben sich die Besitzverhältnisse verändert: Die TVS Motor Company ist neu alleinige Eignerin der SEMG.

