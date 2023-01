«Gib mir das Essen», «Kraul mich»: Menschen verstehen Forscherinnen zufolge, was für Bedürfnisse Schimpansen gestikulieren. Ob das auch am Erbgut liegen kann, ist aber noch unklar - bisher gibt es nur Hinweise.«Gib mir das Essen», «Kraul mich»: Menschen verstehen Forscherinnen zufolge, was für Bedürfnisse Schimpansen gestikulieren. Ob das auch am Erbgut liegen kann, ist aber noch unklar - bisher gibt es nur Hinweise. Die kommunikativen Gesten von Schimpansen können Menschen besser interpretieren als erwartet. Das schreiben zwei schottische Forscherinnen im Fachblatt »PLOS Biology« .

