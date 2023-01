Quasars steht für "Quantum resistant Secure Architecures project". Es soll also Lösungen für eine Welt mit noch effizienteren Computern bereitstellen.Genf - Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey hat eine neue Tochter mit dem Namen «Sealsq Corp» gegründet. In dieser sollen die Aktivitäten des sogenannten Quasars-Projektes gebündelt werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Quasars steht für «Quantum resistant Secure Architecures project». Es soll also Lösungen für eine Welt mit noch effizienteren Computern bereitstellen. (awp/mc/

