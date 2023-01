Am Donnerstag ziehen die Notierungen am Schweizer Aktienmarkt überwiegend an. Allerdings scheint die Luft langsam etwas dünner zu werden.Zürich - Am Donnerstag ziehen die Notierungen am Schweizer Aktienmarkt überwiegend an. Allerdings scheint die Luft langsam etwas dünner zu werden, nachdem der SMI seit Jahresbeginn nahezu ungebrochen aufwärts gestrebt ist. Es mehren sich denn auch die Stimmen, die vor einem Richtungswechsel an den Finanzmärkten warnen. Hierbei dürften die Unternehmensberichte der kommenden Wochen eine wichtige...

Den vollständigen Artikel lesen ...