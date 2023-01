Das gemeinsame Joint Venture Meton Energy hat für die Photovoltaik-Projekte, die bis Anfang 2024 in Betrieb gehen sollen, mit verschiedenen Unternehmen Stromabnahmeverträge mit Laufzeiten zwischen 10 und 15 Jahren vereinbart. Die vorläufigen Zahlen von RWE für 2022 zeigen, dass der Kapazitätszubau im Bereich der erneuerbaren Energien deutlich zum Ergebniswachstum des Energiekonzerns beiträgt.RWE Renewables und PPC Renewables wollen über ihr Joint-Venture-Unternehmen Meton Energy S.A. fünf Photovoltaik-Projekte in der griechischen Region Westmakedonien realisieren. Wie RWE am Donnerstag mitteilte, ...

