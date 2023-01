Auch wenn die Märkte in Erwartung eines geldpolitischen Kurswechsels der Zentralbank weiterhin angespannt bleiben dürften, bieten Hochzinsanleihen Anlegern weiterhin attraktive Renditechancen.Von Adrienne Butler, Co-Head of U.S. High Yield / Scott Roth, Co-Head of U.S. High Yield / Chris Sawyer, Head of European High Yield Auch wenn die Märkte in Erwartung eines geldpolitischen Kurswechsels der Zentralbank weiterhin angespannt bleiben dürften, bieten Hochzinsanleihen Anlegern, die die Volatilitäten aushalten können, weiterhin attraktive Renditechancen. Das schwer fassbare Umschwenken...

Den vollständigen Artikel lesen ...