Unterstützung erhält der Euro seit einiger Zeit durch unterschiedliche Erwartungen an die Geldpolitik der Eurozone und der USA.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag zwischenzeitlich zugelegt und ist erneut auf einen neunmonatigen Höchststand gestiegen. Im Hoch notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,0929 US-Dollar. Damit wurde der jüngste Höchststand seit April 2022 leicht übertroffen. Am Mittag kostet ein Euro dann 1,0905 Dollar. Das Euro-Franken-Paar hat sich seit dem frühen Handel leicht abgeschwächt.

