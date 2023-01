Auf rund 260 m2 präsentieren Orell Füssli in Solothurn ein vielseitiges Sortiment in den Bereichen Belletristik, Unterhaltungsliteratur sowie Kinder- und Jugendbücher.Zürich - «Als grösstes Schweizer Buchhandelsunternehmen war es schon seit langem unser Wunsch, in Solothurn mit unseren Orell Füssli Filialen präsent zu sein. Solothurn ist eine lebhafte und anregende Region und für uns hat der Standort grosse Priorität. Umso mehr freuen wir uns, im Einkaufscenter Ladedorf nun eine ideale Fläche für unsere erste - und mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht die...

