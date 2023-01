Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat heute Martin Bardenhewer per 1. Mai 2023 zum neuen Leiter Finanz und Mitglied der Generaldirektion ernannt.Zürich - Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat heute Martin Bardenhewer (55) per 1. Mai 2023 zum neuen Leiter Finanz und Mitglied der Generaldirektion ernannt. Martin Bardenhewer, der seit rund 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Bank tätig ist, kann auf eine sehr breite Fach- und Führungserfahrung in den Bereichen Finanz, Treasury und Corporate Banking sowie im Anlagegeschäft...

